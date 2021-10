Cultura: Marazzini (Crusca), “la forza dell’italiano sulla bocca del Papa è diventata più forte da quando si è scelto un Papa non italiano”

“Il messaggio fondamentale che esce da questo libro è la funzione dei papi nella diffusione dell’italiano. Chi coltiva la lingua italiana è conscio che papato e Vaticano sono l’unico motivo di spinta internazionale. La forza dell’italiano sulla bocca del Papa è diventata più forte da quando si è scelto un Papa non italiano”. Lo ha detto il professor Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, durante la presentazione del libro “La Chiesa e l’italiano: un cammino nel tempo e nel mondo”, a cura della professoressa Rita Librandi, docente dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, oggi a Roma nell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. “Il libro – osserva – è ricco anche se appare sottile. Due capitoli sono dedicati alla funzione linguistica dei missionari”. “Domani andrò a firmare un atto notarile con il quale l’onorevole Carocci dona all’Accademia dei quaderni che contengono la prima traduzione della Divina Commedia in cinese. Le carte sono state periziate e risultano le più antiche. Furono scritte da un francescano a conferma di ciò che afferma questo libro cioè che la funzione dei missionari”. I quaderni risalgono alla fine dell’800 e saranno messi a disposizione degli studiosi in forma digitale. Quella che veniva considerata finora la prima traduzione della Divina Commedia era del 1921.