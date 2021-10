Cammino sinodale: mons. De Luca (Termoli-Larino), “la Parola di Dio sia la guida di questo cammino di comunione”

Domenica 17 ottobre si è svolta nella chiesa di San Francesco a Termoli la celebrazione di apertura della fase diocesana del Sinodo indetto da Papa Francesco. La messa è stata presieduta dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca. Ogni parrocchia della diocesi – si legge in un comunicato della diocesi – è stata invitata a inviare una propria rappresentanza, con la presenza di una famiglia, alla celebrazione comunitaria. “La Parola di Dio – ha detto nell’omelia mons. De Luca – sia la guida di questo tempo; impariamo a frequentarla e contemplarla ogni giorno a livello personale e comunitario come, ad esempio, siamo abituati a recitare la preghiera rosario. Così come abbiamo la corona in mano – ha aggiunto – dovremmo avere almeno il Vangelo dentro le nostre borse e le nostre tasche come popolo di Dio che cammina insieme”. Mons. De Luca ha invitato tutti i sacerdoti a rinnovare questo momento in ogni parrocchia della diocesi, donando ai parroci una lampada realizzata per l’occasione e da accendere davanti alla Parola. Obiettivo anche qui è che “il Sinodo parta dal basso e dall’ascolto, come indicato da Papa Francesco”. Al termine della Messa il vescovo ha così voluto lanciare un’altra iniziativa dedicata alla famiglia: la peregrinatio di un’icona della Santa Famiglia tra le famiglie della diocesi per raccogliere, di casa in casa, considerazioni, proposte e riflessioni per un cammino da fare insieme.