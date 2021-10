Giornata Missionaria Mondiale: diocesi di Andria. Don Taccardi (ufficio missionario), “essere testimoni e profeti, con coraggio”

Date e appuntamenti per vivere anche nella diocesi di Andria la Giornata Missionaria Mondiale 2021 (GMM 2021) che si celebrerà domenica 24 ottobre con il tema quest’anno, “Testimoni e profeti: annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già germogliato in mezzo a noi”. Ad annunciarli è la diocesi in un comunicato diffuso oggi dando appuntamento ad Andria, venerdì 22 ottobre alle 20 presso la Chiesa Cattedrale; a Minervino Murge mercoledì 27 ottobre alle 19.30 presso la Chiesa del Carmine e a Canosa di Puglia, venerdì 29 ottobre alle 19.30 presso la Chiesa M. SS. del Rosario. “Il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2021 – spiega don Riccardo Taccardi, direttore dell’Ufficio Missionario della Diocesi di Andria – esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: ‘Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato’ (At 4,20)”. La celebrazione del Mese Missionario è pertanto “un evento di comunione con tutta la Chiesa e coinvolge tutte le Comunità parrocchiali del Mondo, per aiutarci, oltre che a riscoprire la dimensione missionaria del nostro Battesimo, a vivere il mandato ricevuto da Gesù ‘Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura!’”.