Cinema: La Festa del Cinema di Roma entra nella casa per i poveri del Papa con una proiezione a loro dedicata, “Bar Giuseppe” di Giulio Base

Il Cinema entra a Palazzo Migliori per dare l’opportunità ai suoi ospiti di partecipare alla Festa del Cinema, con una proiezione a loro dedicata, “Bar Giuseppe” di Giulio Base, che si terrà domani, 20 ottobre alle ore 17.30. In occasione di questa iniziativa, la Roma Lazio Film Commission e la Regione Lazio hanno deciso di donare alla struttura un impianto di videoproiezione per consentire agli ospiti di continuare nel futuro ad assistere ad altre proiezioni.

Il Palazzo, di proprietà del Vaticano, è affidato all’Elemosineria del Papa e gestito dalla Comunità di Sant’Egidio, e accoglie ogni sera più di 30 poveri, che in gran parte dormivano nei dintorni di San Pietro. In questi due anni sono circa 60 i poveri che sono stati ospitati per un periodo e diversi di loro sono così riusciti a trovare un lavoro, una dimora stabile, mentre altri sono tornati in famiglia, dopo anni di difficoltà e altri ancora sono stati aiutati ad affrontare i problemi di salute e le patologie che non avevano mai curato. Dei quattro piani che compongono la struttura, il terzo e il quarto piano sono dedicati alle stanze da letto, tutte con vista sul colonnato del Bernini, il secondo ospita la cucina e i refettori, mentre il primo piano (in cui c’è anche una cappella) e il pian terreno (interamente affrescato) è utilizzato dagli operatori di Sant’Egidio per diverse attività nell’assistenza ai poveri e di consulenza. Sono infatti attivi da qualche mese: un ambulatorio medico e diversi sportelli; uno per i problemi di previdenza, pensioni, invalidità, reddito di cittadinanza, ecc., uno per aiutare a cercare lavoro e anche un gruppo contro le dipendenze, in collegamento con il Policlinico Gemelli. A ogni ospite di Palazzo Migliori – che, come ha detto il Papa, non intende essere un dormitorio – viene assicurato non solo il posto letto; ma fin dal primo giorno viene preso in carico in tutti i suoi bisogni, nel tentativo di porre le condizioni affinché non ci torni mai.