Giornata missionaria mondiale: Cremona, il 21 ottobre i Padri Barnabiti raccontano la loro esperienza in Afghanistan

Sarà dedicata all’esperienza missionaria dei Padri Barnabiti in Afghanistan l’incontro in programma giovedì sera a Cremona in occasione della Giornata missionaria mondiale 2021. L’iniziativa, promossa dal Gruppo missionario della parrocchia di Sant’Abbondio, sarà ospitata dalle 21 presso il Centro pastorale diocesano.

Alla serata interverranno padre Giovanni Villa, della Comunità di San Luca e già superiore generale, e in collegamento da Roma padre Giovanni Scalese, responsabile della missione cattolica afghana recentemente rientrato da Kabul.