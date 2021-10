Diocesi: Carpi, il 30 ottobre inaugurazione di una mostra sul Paradiso di Dante presso il museo diocesano

Si intitola “La gloria di colui che tutto move. La felicità nel Paradiso di Dante” la mostra allestita in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, da sabato 30 ottobre a domenica 14 novembre presso il Museo diocesano di Carpi (Corso Fanti, 44). L’evento è promosso dalla diocesi di Carpi e dal museo diocesano in collaborazione con le associazioni culturali Gli Argonauti e Il Portico, con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi.

“Da quando è stata consentita la riapertura del museo diocesano – spiega il direttore Andrea Beltrami – abbiamo caratterizzato l’esposizione museale con diversi riferimenti all’anniversario dantesco. Sono state recuperate da archivi personali e biblioteca diocesana alcune pregevoli edizioni della Divina Commedia e altri elementi di collezionismo come monete e serie filateliche. La mostra che andremo ad inaugurare nei prossimi giorni è l’apice dell’attenzione che abbiamo rivolto al VII centenario della morte di Dante, per consentire ai visitatori di immergersi in modo più diretto nel tema del Paradiso, così ricco da un punto di vista letterario e spirituale”. Di “un viaggio umano e spirituale possibile, anche oggi, ad ogni uomo grazie all’incontro carnale con la misericordia divina nei suoi accenti più vivi e riconoscibili” parla Marco Dondi (presidente “Gli Argonauti”), auspicando che “questa mostra sia l’occasione per accostare un ‘Dante pop’ ovvero popolare”.

Il 21 ottobre alle ore 19, la mostra sarà presentata in anteprima agli insegnanti attraverso un webinar con uno dei curatori della mostra, il professor Gianluca Sgroi, per conoscerne nel dettaglio il piano comunicativo e coglierne con l’aiuto dell’esperto gli aspetti didattici per una migliore fruizione da parte degli studenti.