Francia: messa a Roma per la festa di San Luigi dei Francesi. Card. Sandri (Chiese orientali), “il mondo ha bisogno della sua testimonianza di infinita misericordia”

“Il mondo ha più che mai bisogno della testimonianza concreta della carità cristiana. In particolare, la sua infinita misericordia per i più poveri e i peccatori”. Lo ha detto il card. Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali che domenica scorsa, 17 ottobre, ha presieduto la Messa per la festa di San Luigi dei Francesi, presso l’omonima chiesa nella città di Roma. Numerosi sacerdoti hanno concelebrato con il cardinale, alla presenza degli Ambasciatori di Francia presso la Santa Sede, il Quirinale e la Fao. “Oggi celebriamo il vostro santo patrono”, ha detto il cardinale. “Gli chiediamo di intercedere specialmente per voi, per i Capi del vostro Paese che sono rappresentati dagli ambasciatori in Italia e presso la Santa Sede, e per l’intera nazione francese. Ma questo santo non è solo vostro. È anche un modello per tutto il popolo di Dio, un modello di vita cristiana al servizio di Cristo e del prossimo”.