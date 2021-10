Cammino sinodale: Acireale, domani l’apertura presieduta da mons. Raspanti

Prenderà il via domani ad Acireale, con la celebrazione eucaristica che il vescovo Antonino Raspanti presiederà alle 18.30 in cattedrale, il cammino sinodale diocesano. “Non si tratta di una novità – ha dichiara don Vittorio Rocca, responsabile diocesano – ma della riscoperta di una delle caratteristiche essenziali della Chiesa: essere Ecclesía, cioè Assemblea radunata dalla Parola di Dio. L’idea della sinodalità, da synodos strada percorsa insieme, fa riferimento, quindi, alla natura propria della Chiesa”.

“La nostra epoca – ha aggiunto don Rocca – è caratterizzata principalmente dalla dispersione, ragion per cui si sente il bisogno di autenticità. Accanto al rumore degli slogan e dei commenti che si leggono sui Social, si avverte il bisogno di ascoltare il cuore con coraggio e tanta fiducia. La pandemia ha aggravato un periodo già difficile. L’esigenza, oggi, sia quella di non stare soli e rinchiusi tra le mura della propria casa, come in un eterno lockdown, ma di andare oltre la paura”.