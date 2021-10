Germania: da Bonn a Berlino, il Comitato centrale dei cattolici tedeschi sposta la sede principale

A distanza di 30 a nni dall’unificazione tedesca e allo spostamento della capitale federale da Bonn a Berlino, il Comitato centrale dei cattolici tedeschi (Zdk) ha iniziato le operazioni di trasferimento della sua sede. Il cambio giunge a quasi tre anni dalla deliberazione a larghissima maggioranza presa nel corso dell’assemblea generale della Zdk nella primavera dl 2019: furono 123 i partecipanti che votarono per lo spostamento a Berlino della sede, mentre 23 furono i voti contrari e 3 gli astenuti. Per il presidente Thomas Sternberg fu una decisione importante, maturata sia per le argomentazioni politiche, sia sociali e sia pastorali. Mentre la maggior parte delle associazioni tedesche si spostarono subito a Berlino, la Zdk decise che fosse strategico restare a Bonn dove era ed è presente la Segreteria della Conferenza episcopale tedesca. Da qualche tempo la Zdk ha sperimentato un ufficio di rappresentanza a Berlino e ora si attende il grande passo. La nuova sede sarà in un edificio di tre piani ricco di storia nella parrocchia cattolica Herz Jesu, nel cuore di Berlino: un edificio che si adatta all’immagine della Zdk “come istituzione politicamente attiva con una lunga storia”, come afferma il segretario generale dello Comitato, Mark Frings. L’edificio era una scuola femminile cattolica, precursore della Theresienschule, un liceo promosso dall’arcidiocesi di Berlino, e che ora si trova nel distretto di Pankow. Fondato nel 1894 come scuola femminile, sotto i nazisti, il liceo offriva rifugio alle studentesse ebree espulse dalle scuole statali. Dal 1936 la struttura subì restrizioni e vessazioni sino alla chiusura. Ma dopo il 1945 riprese la sua attività ed è stata l’unica scuola secondaria cattolica ufficialmente riconosciuta nella Germania dell’Est fino all’unificazione.