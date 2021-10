Economia: Gentiloni (Ue), “miriamo a una crescita durevole e sostenibile e quindi rilanciamo una revisione della governance”

“La ripresa è in corso, non era scontata, è il risultato delle risposte politiche adottate a livello europeo e nazionale con politiche fiscali e monetarie, ma non stiamo solo cercando un rimbalzo: miriamo a una crescita durevole e sostenibile e quindi rilanciamo una revisione della governance economica dell’Ue”. Paolo Gentiloni, commissario all’economia, ha spiegato così oggi ai giornalisti in conferenza stampa a Strasburgo il senso di un’iniziativa adottata dalla Commissione che riapre il dibattito pubblico sul tema della governance. Servono cambiamenti su tre livelli, ha illustrato il commissario: sul piano degli investimenti per finanziare la transizione digitale e verde e quindi “la questione centrale è come il nostro framework può facilitare investimenti”. C’è poi la questione del debito: quasi il 90% del Pil del ‘20-‘21 serve per pagare i costi della pandemia, si tratta di capire come “le regole fiscali possano garantire una riduzione del debito, in modo realistico e compatibile con la crescita”. Il terzo livello sono le inuguaglianze emerse dalla crisi Covid. Per Gentiloni l’esperienza del Recovery è un successo “perché i Paesi si sono assunti la responsabilità delle riforme”. Alla luce di tutto questo si apre un dibattito pubblico a cui sono invitati tutti gli stakeholders. Il dibattito si svolgerà attraverso vari forum e il sondaggio online (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public-debate-on-the-review-of-the-EU-economic-governance). I cittadini, le organizzazioni e le autorità pubbliche sono invitati a presentare i propri contributi entro il 31 dicembre 2021.