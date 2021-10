Click to pray: p. Fornos, “un invito a pregare per il percorso sinodale”

Anche Papa Francesco ha il suo profilo di preghiera su Click To Pray, dove condivide le sue intenzioni di preghiera con tutta la comunità e ogni utente può accompagnarlo nella preghiera. La Rete Mondiale di Preghiera del Papa, infatti, lancia una nuova versione della sua piattaforma digitale di preghiera: Click To Pray 2.0 (Beta). È l’applicazione ufficiale di preghiera del Papa, che aiuta a pregare per le sfide dell’umanità e della missione della Chiesa, e viene offerta come proposta di preghiera per il processo sinodale. La nuova versione – presentata oggi in sala stampa vaticana – evidenzia le intenzioni di Papa Francesco attraverso una rinnovata proposta grafica di interazione con gli utenti”. Le intenzioni di preghiera del Papa fanno parte della preghiera e del discernimento del Santo Padre e sono un invito, nel percorso sinodale, che abbiamo iniziato, a discernere e riconoscere come lo Spirito del Signore ci chiama a vivere queste sfide dell’umanità e della missione della Chiesa”, ha detto padre Frédéric Fornos, direttore internazionale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, intervenuto alla presentazione. Attraverso una proposta digitale completamente rinnovata sul sito web e sulla app, la nuova versione di Click To Pray offre un’ampia varietà di proposte per pregare quotidianamente con Papa Francesco. A breve gli utenti potranno organizzare la loro agenda di preghiera personale, configurando i momenti per pregare ogni giorno. L’app permette agli utenti di impostare le notifiche e scegliere quali contenuti pregare nei vari momenti della giornata.

“Il cuore della missione della Chiesa è la preghiera”, come dice Papa Francesco, e così Click To Pray cerca di essere un luogo di incontro personale con il Signore e di costruire una comunità di preghiera digitale globale. Inoltre, Click To Pray offre la possibilità di generare uno spazio comunitario, dove ogni utente può pubblicare le proprie intenzioni e condividere le preghiere con tutta la rete. Click To Pray è quindi “una proposta per costruire ponti tra le generazioni, dove tutti pregano insieme, gli uni per gli altri”. La piattaforma ha anche una proposta pedagogica per approfondire la preghiera: la Scuola di Preghiera è, infatti, una nuova sezione che riunisce i contenuti propri e quelli di altri progetti legati alla Rete di Preghiera, appositamente selezionati per aiutare le persone ad approfondire la loro preghiera e a crescere nella disponibilità per la missione di Cristo. Click To Pray 2.0 (Beta) offre, in sintesi: un’ agenda di preghiera e di impostazione delle notifiche; il profilo ufficiale di preghiera di Papa Francesco; tre momenti di preghiera per ogni giorno (mattina, pomeriggio e sera); una comunità di preghiera in rete; una scuola di preghiera con materiali che aiutano a pregare. Il sito web e l’App di Click to pray sono disponibile gratuitamente per Android e iOS in 7 lingue: spagnolo, inglese, portoghese, italiano, francese, tedesco e cinese tradizionale. Gli aggiornamenti saranno resi disponibili progressivamente, con miglioramenti a ciascuna delle funzionalità presentate. Nelle reti sociali (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube), verranno offerti contenuti aggiornati.