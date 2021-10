Diocesi: Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo. Itinerario “biblico” per “imparare ad immergersi nelle acque profonde della Parola di Dio”

“Ad accompagnarci in questo tempo che abbiamo davanti sarà la Prima Lettera ai Corinti. Nelle singole parrocchie o nelle zone pastorali vorrei che prevedessimo la lectio continuata di questo testo che ci aiuta a scoprire ciò a cui siamo chiamati, ciò che resta per sempre, la carità”. Sollecitati dall’invito dell’arcivescovo di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, mons. Salvatore Ligorio, rivolto al termine del Convegno ecclesiale, il settore dell’Apostolato Biblico dell’arcidiocesi, in collaborazione con il Centro Culturale San Paolo e le Figlie di San Paolo di Arezzo-Perugia, ha elaborato un itinerario di introduzione alla Lectio Divina, in preparazione alle Lectiones del Tempo di Avvento e come ponte verso la Tre giorni biblico teologica che si svolgerà dal 14 al 16 Marzo 2022. “Un itinerario – si legge nella presentazione degli eventi – per imparare ad immergersi nelle acque profonde della Parola di Dio attraverso la preghiera e la Lectio divina, per interrogare la Parola, sostare su un passo biblico, collegare passi della Bibbia passeggiando nel giardino delle Scritture, per leggere la Parola di Dio nella vita quotidiana, discernere la volontà di Do ed essere al servizio della comunità ecclesiale”.