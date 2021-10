Diocesi: Mantova, nel pomeriggio un incontro su come “Ripensare l’economia”

“Ripensare l’economia”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma nel pomeriggio di oggi a Mantova. Nell’ambito del ciclo promosso dalla Commissione diocesana per la Pastorale della cultura, alle 18 presso la Sala delle Capriate, interverrà Mauro Boarelli, autore del volume “Contro l’ideologia del merito”. Dopo l’incontro con padre Gaël Giraud a Festivaletteratura, spiegano gli organizzatori, l’appuntamento di oggi “ci aiuterà a valutare con senso critico quella che è stata chiamata la religione laica del nostro tempo: la meritocrazia”. “Il merito – prosegue la nota – è diventato l’antidoto alla corruzione, all’inefficienza, alle disuguaglianze, panacea per gran parte dei mali che affliggono le società occidentali e soluzione che combina vantaggi personali e benefici pubblici. Ma sarà davvero così? L’apparente semplicità della formula attrae e illude, ma sorvola sui processi di formazione dei titoli di merito, che in molti casi consolidano le disuguaglianze invece di attenuarle. E che dire di quanti rimangono esclusi, foss’anche per responsabilità proprie, dai percorsi di acquisizione del merito? Non ci ha forse messo in guardia Papa Francesco riguardo la ‘cultura dello scarto’”.

Il terzo appuntamento del ciclo, il prossimo 26 novembre, vedrà l’intervento di Riccardo Milano.