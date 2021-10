Diocesi: Rimini, presentato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII un cartone animato dedicato a Sandra Sabattini

Con l’avvicinarsi del 24 ottobre, data in cui la giovane riminese Sandra Sabattini sarà proclamata beata, la Comunità Papa Giovanni XXIII ha deciso, tra i numerosi strumenti messi a disposizione per diffondere la storia e il percorso della giovane beata, di dedicare un’attenzione speciale anche ai più piccoli, realizzando un breve cartone animato dedicato proprio a Sandra Sabattini. “Tu la conosci Sandra?”, questo il titolo del cortometraggio animato, porta in scena un dialogo tra una nonna e una nipote attraverso il quale vengono mostrati e sottolineati i passaggi più significativi del percorso spirituale di Sandra Sabattini, il tutto utilizzando un linguaggio leggero e adatto a bambini delle scuole elementari. Presentato lo scorso 16 ottobre a Rimini presso la parrocchia riminese di San Girolamo (dove la Sabattini è cresciuta), alla presenza del Vescovo di Rimini mons. Francesco Lambiasi e del neo-sindaco Jamil Sadegholvaad, il corto si propone come uno strumento da utilizzare in contesti formativi di vario genere, come catechistici, animativi e scolastici. L’animazione è ad opera di Emanuele Lumini, la sceneggiatura è firmata da Emanuela Frisoni e le musiche sono affidate a Fabrizio Zagami e Manuela Fioravanzo, mentre i disegni sono di Giulia Boari, già curatrice del libro per bambini “Un, due, tre… Sandra!”, altro strumento di divulgazione sulla vita e il pensiero della beata riminese. “La capacità di Gesù di attrarre a sé una giovane ventenne, fino a farla tutta Sua, è ciò che vogliamo proporre ai nostri bambini, ai ragazzi e anche a tutta la città” ha sottolineato don Roberto Battaglia, parroco di San Girolamo.