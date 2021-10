Archeologia: Fondazione Terra Santa, al via la VII edizione delle Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente

Al via giovedì 21 ottobre (fino al 23) la VII edizione delle Giornate di Archeologia, Arte e Storia del Vicino e Medio Oriente, un ciclo di conferenze organizzate a Milano (Museo dei Cappuccini) dalla Fondazione Terra Santa in collaborazione con lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. La sessione di apertura è dedicata alle novità archeologiche in Terra Santa. L’archeologo israeliano Dan Bahat, massimo esperto degli scavi della Gerusalemme antica, terrà la conferenza di apertura con una panoramica delle recenti scoperte e delle indagini in corso nella Città santa, tra il Muro occidentale, la Città di David e il Getsemani. Dei dipinti della basilica di Betlemme parlerà Michele Bacci, storico dell’arte dell’Università di Friburgo e responsabile dei restauri dell’antica chiesa. L’archeologo don Gianantonio Urbani illustrerà gli scavi in corso al Monte Tabor; Carla Benelli, storica dell’arte, e l’architetto Osama Hamdan presenteranno un progetto legato alla tomba di Lazzaro, in fase di realizzazione a Betania, e Davide Bianchi dell’Università di Vienna terrà una relazione sul culto delle reliquie in Terra Santa. Durante il convegno del 21 ottobre sarà inaugurata anche la Mostra digitale “Le storie straordinarie di Palmira” curata da HumanLab dell’Università Iulm di Milano, e dedicata a Maria Teresa Grassi (1957-2020), già direttrice della missione archeologica congiunta italo-siriana a Palmira. Nelle giornate seguenti si parlerà di attualità sociopolitica della regione mediorientale – filo conduttore “Dieci anni dopo le primavere arabe: conflitti permanenti o prospettive di pace?”, con relazioni di storici e giornalisti. Interverranno Alessia Melcangi, dell’Università di Roma La Sapienza sull’Egitto a dieci anni da piazza Tahrir; il corrispondente dell’Ansa da Beirut, Lorenzo Trombetta, sulla crisi libanese; Francesco Schiavi, ricercatore dell’Ispi (Milano) offrirà un quadro sull’interminabile conflitto in Siria e Paola Caridi, saggista esperta del Medio Oriente, farà il punto sulla situazione dei rapporti tra israeliani e palestinesi. Chiude il convegno una relazione dell’islamologo p. Paolo Nicelli (Università Cattolica), sul pensiero religioso e politico nell’islam moderno che tanto ha segnato il Medio Oriente contemporaneo. Le Giornate si concluderanno sabato 23 ottobre (ore 10.00-13.00) con una sessione dedicata a Dante Alighieri e la Terra Santa. Prevista diretta streaming. (www.fondazioneterrasanta.it )