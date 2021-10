Papa Francesco: Roma, il 5 novembre celebra la messa all’Università Cattolica per i 60 anni della Facoltà di Medicina e chirurgia. Anelli, “gioia, emozione e gratitudine”

Venerdì 5 novembre Papa Francesco celebrerà la messa alle ore 10.30 nella sede romana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in occasione del 60° di inaugurazione della Facoltà di Medicina e chirurgia. Lo rende noto la Prefettura della Casa Pontificia. “Gioia ed emozione”: questi i sentimenti con i quali la famiglia dell’Università Cattolica ha appreso la notizia che “il Santo Padre ha accolto l’invito a presiedere la celebrazione eucaristica che si terrà presso il campus romano dell’Ateneo nella ricorrenza dei 60 anni dall’inaugurazione della Facoltà di Medicina e chirurgia”, si legge in un comunicato dell’Ateneo. L’apertura della Scuola medica, avvenuta il 5 novembre 1961 alla presenza di San Giovanni XXIII, rappresentò il completamento del progetto di p. Agostino Gemelli di dar vita a un’università che mettesse la persona al centro di ogni attività. Ricordando solennemente quel momento, nell’anno in cui l’Università Cattolica celebra il proprio centenario, “l’Ateneo riafferma la propria unitaria identità”.

Il rettore Franco Anelli e l’assistente ecclesiastico generale mons. Claudio Giuliodori “esprimono al Santo Padre – prosegue il comunicato – la più profonda gratitudine dei docenti, del personale, degli assistenti pastorali, delle studentesse e degli studenti dell’Ateneo per il dono della Sua presenza in una ricorrenza così importante per la comunità universitaria”.

Il Papa doveva già visitare l’Università all’inizio del pontificato ma per una indisposizione all’ultimo momento non poté andare. Lo scorso luglio è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per l’intervento all’intestino, e ora torna per celebrare i 60 anni della Facoltà di Medicina.