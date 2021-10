Digitale: Censis, 4,3 milioni di italiani ancora senza Internet. “Serve un progetto di società più connessa, sicura e inclusiva”

Nonostante lo scenario avanzato di digitalizzazione, nel nostro Paese si contano ancora 4,3 milioni di utenti di dispositivi senza connessione. E sono complessivamente 22,7 milioni gli italiani che lamentano qualche disagio in casa, con stanze sovraffollate in cui è complicato svolgere al meglio le proprie attività digitali (14,7 milioni) o con connessioni domestiche lente o malfunzionanti (13,2 milioni). Sul fronte dei dispositivi, 12,4 milioni di italiani devono condividerli con i propri familiari e 4,4 milioni li ritengono inadeguati a soddisfare i propri bisogni. E’ quanto emerge dalla ricerca “La digital life degli italiani” realizzata dal Censis in collaborazione con Lenovo. Secondo l’indagine, 24 milioni di italiani non sono pienamente a loro agio nell’ecosistema digitale: 9 milioni riscontrano difficoltà con le piattaforme di messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram, ecc.), 8 milioni con la posta elettronica, 8 milioni con i social network (Facebook, Instagram, ecc.), 7 milioni con la navigazione sui siti web.

Per Massimiliano Valerii, direttore generale Censis, “serve un progetto di società digitale pienamente inclusiva, che possa dare risposta alla domanda ancora insoddisfatta di dispositivi, connessioni, competenze, e superare le diversità di accesso”. “La pandemia ha accelerato la trasformazione digitale di almeno 5 anni, portando permanentemente in primo piano nuovi comportamenti digitali sia nella sfera privata che di lavoro”, ha detto Emanuele Baldi, Executive Director di Lenovo Italia. Di qui la necessità di “perfezionare ulteriormente le tecnologie e le innovazioni per contribuire a una società digitale più connessa, sicura e inclusiva”.