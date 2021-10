Coronavirus Covid-19: Misericordia Montemurlo, al via domani la campagna vaccinale con i medici di famiglia

Da domani, in uno spazio appositamente allestito nel piazzale esterno della sezione della Misericordia di Montemurlo (Po), in via mons. Paolino Contardi, alcuni medici di famiglia somministreranno il vaccino anti Covid-19. Ne dà notizia la Misericordia di Prato piegando che si tratta di “un nuovo servizio rivolto ai cittadini offerto grazie alla collaborazione tra i medici di famiglia e la Misericordia di Montemurlo”. Il servizio verrà presentato alla stampa domani, mercoledì 20 ottobre, alle 14.30, da Daniele Lombardi, presidente della Misericordia di Montemurlo, dai dottori Stefano Bogani e Alessio Bertini, e dal sindaco di Montemurlo, Simone Calamai.