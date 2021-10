Diocesi: Sessa Aurunca, al via dal 28 ottobre “I giovedì in biblioteca”

“I giovedì in biblioteca”. La diocesi di Sessa Aurunca avvia un nuovo format nell’ambito della progettazione culturale. Approfondimenti e laboratori nella Biblioteca diocesana Leone XXIII sui temi de “La funzione pastorale del Mab”, giovedì 28 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30, con mons. Orazio Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca, e Francesca D’Agnelli, addetta ai progetti di censimento, tutela e valorizzazione del patrimonio dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei; “Il culto mariano tra storia e devozione”; giovedì 4 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, con don Guido Cumerlato, direttore dell’Istituto Superiore di scienze religiose interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” (Area Casertana-Capua) e don Luciano Marotta, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano; giovedì 11 novembre “La promozione del territorio a partire dalla valorizzazione del patrimonio culturale”, dalle 16.30 alle 18.30, con Ignazio Punzi, psicologo e formatore, e Maria Rosaria Soldi, direttore Confcooperative Campania.

“Dopo i webinar sulla sicurezza di febbraio, dopo la collaborazione con i Dialoghi del Pronao sulla presentazione di volumi sulla pandemia e sul Creato, ora in collaborazione con Ucs, Uld, Progetto Policoro, si avvia un nuovo format in situ e on line che approfondirà alcuni argomenti sugli istituti culturali e il patrimonio ecclesiastico. Iniziativa fortemente voluta dal vescovo e finanziata da fondi diocesani ed in parte col contributo 8×1000 alla Chiesa Cattolica”, spiega il direttore dell’Ufficio diocesano beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto, Salvatore Freda.

Agli eventi sarà possibile partecipare: in presenza, previa prenotazione on line disponibile su www.diocesisessa.it, ma l’ingresso è consentito solo con Green Pass e ad un numero massimo di 30 persone; in modalità online: inviando una mail all’indirizzo informatica@diocesisessa.it con oggetto “Iscrizione webinar I giovedì in biblioteca” e specificando nel testo le date degli incontri ai quali si vuole partecipare; nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono per l’iscrizione.