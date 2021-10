Forum Terzo settore: Roma, domani l’assemblea per il rinnovo delle cariche. Fiaschi (portavoce uscente), “valorizzare il ruolo assunto in questi anni”

Si svolgerà domani, mercoledì 20 ottobre, a Roma l’assemblea del Forum nazionale del Terzo settore, organismo che rappresenta 94 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello, per un totale di oltre 158.000 sedi territoriali, operanti negli ambiti del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione sociale.

“L’assemblea di Roma – spiega Claudia Fiaschi, portavoce uscente – è un appuntamento fondamentale per fissare i passaggi più rilevanti e il ruolo assunto dal Forum negli ultimi quattro anni e mezzo, e per rilanciare le sue iniziative in prospettiva futura”. “In questo periodo segnato dalla pandemia e dalle sue conseguenze, il Terzo settore ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale della coesione sociale del Paese, mobilitando le energie positive delle nostre comunità, organizzando nuove soluzioni per i cittadini e soprattutto per le persone più fragili, dunque più esposte alla crisi sanitaria e sociale”, sottolinea Fiaschi rivendicando che “nel rapporto con le istituzioni e con i decisori politici, il Forum ha fatto sempre sentire la voce delle sue organizzazioni e dei volontari, chiedendo un sostegno convinto e concreto all’associazionismo e all’impresa sociale anche come volano per la ripartenza del Paese”.

L’assemblea, dal titolo “Energie Sociali – il vento del Futuro”, sarà aperta dalla relazione di Claudia Fiaschi, e si articolerà in due panel: “Alleanze, innovazione e cambiamento sociale” e “Agenda Aperta. Gli Ets davanti alle ‘sfide’ del futuro”. Porteranno il loro saluto all’assemblea, fra gli altri, Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia; Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e la viceministra Marina Sereni; Francesco Profumo, presidente dell’Acri; e Chiara Tommasini, presidente di Csvnet.