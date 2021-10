Giornalismo: Premio Megalizzi-Niedzielski a due giovani di Spagna e Irlanda. Ferreira (Ue), “onoriamo l’impegno di Antonio e Bartosz per un’informazione libera”

Il premio 2021 Antonio Megalizzi-Bartosz Orent Niedzielski per aspiranti giornalisti è stato consegnato a due giovanissimi, Elena Barahona Fernandez (Spagna) e a Jack Ryan (Irlanda), nell’ambito della Settimana europea delle regioni e delle città. A consegnare il premio a Bruxelles la commissaria europea per la coesione Elisa Ferreira: con questo premio, ha dichiarato, “onoriamo il valore e l’impegno condiviso di Antonio e Bartosz per una informazione libera”. È “molto importante che l’Europa sostenga giovani giornalisti che hanno l’energia e il coraggio per affrontare temi complicati, discutere e analizzare quello che facciamo in Europa, in particolare nelle politiche di coesione”, ha aggiunto. “Continueremo questa esperienza e ci saranno più premi per la prossima edizione”, ha annunciato, incoraggiando i giovani giornalisti a candidarsi e a raccontare “come le politiche di coesione cambiano la vita delle persone”. I candidati del premio infatti sono stati selezionati tra i partecipanti del concorso Youth4Regions per aspiranti giovani giornalisti, programma della Commissione europea dedicato a chi ha tra i 18 e i 30 anni e vuole acquisire conoscenze ed esperienze sulle politiche regionali dell’Ue. I premiati hanno anche la possibilità di seguire da Bruxelles la Settimana delle regioni in corso in questi giorni e “coprire” l’evento insieme con giornalisti professionisti a cui sono affiancati.