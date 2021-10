Irlanda: 9 nuovi seminaristi iniziano quest’anno i loro studi. Sono in totale 64 nel Paese quelli che si preparano al sacerdozio

Nove nuovi seminaristi hanno iniziato il loro programma accademico 2021-2022 per le diocesi irlandesi. Lo stanno svolgendo in luoghi diversi, nel Seminario Redemptoris Mater a Dundalk (arcidiocesi di Armagh); al Royal English College, a Valladolid (Spagna), e al Royal Scots College a Salamanca (Spagna). Questo – si legge in un comunicato diffuso questa mattina dalla Conferenza episcopale irlandese – porta a 64 il numero totale dei seminaristi che studiano per il sacerdozio. “Se da una parte siamo tutti consapevoli delle grandi sfide che la Chiesa e la società stanno affrontando in questo momento, sappiamo anche che Dio Onnipotente è sempre con noi. Questie giovani in formazione ci offrono un segno di speranza”, ha detto il vescovo Alphonsus Cullinan, presidente del Consiglio episcopale per le vocazioni.