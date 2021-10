Papa Francesco: il 16 ottobre parteciperà con un messaggio al quarto incontro mondiale dei movimenti popolari

La seconda sessione del IV Incontro mondiale dei movimenti popolari (IV Emmp) avrà luogo sabato prossimo, 16 ottobre, alle ore 14 e prevede un intervento di Papa Francesco, che affiderà un messaggio ai partecipanti. La trasmissione dell’incontro potrà essere seguita attraverso le reti e i canali sociali dei Movimenti Popolari e i canali YouTube di Vatican News e del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Il quarto incontro – si legge in una nota del citato Dicastero pontificio – arriva sulla scia di una riunione di lavoro dello scorso luglio che ha riunito i rappresentanti dei movimenti popolari delle Americhe (Nord, Centro e Sud), Europa, Africa e Asia. Nel corso dell’incontro si era discusso dell’impatto del Covid-19 sui lavoratori più umili, diseredati e scartati, e dei problemi che l’umanità si trova a dover fronteggiare attualmente, tra cui le cosiddette “3T”: terra, casa e lavoro (tierra, techo y trabajo in spagnolo), i tre “diritti sacri” che hanno dato forma ai dialoghi con Papa Francesco nei tre incontri precedenti (Vaticano, 2014 e 2016; Santa Cruz de la Sierra, 2015). “I movimenti popolari stanno facendo la storia, promuovendo il cambiamento, e la sfida è quella di superare le ragioni strutturali della povertà e dell’ingiustizia”: così il card. Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, esorta a “unirsi per promuovere l’agenda comune dei movimenti popolari”. “Non è solo una lotta contro una struttura economica, ma contro strutture politiche, proponendo di rivitalizzare i sistemi in modo da realizzare un mondo di giustizia e uguaglianza”, aggiunge.