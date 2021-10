Conferenza sul futuro dell’Europa: al via il quarto panel dei cittadini su “Ue nel mondo e migrazioni”

“L’Ue nel mondo e la migrazione” sono i temi assegnati alla discussione del quarto panel dei cittadini europei che, nel contesto della Conferenza sul futuro dell’Europa, si riunirà dal 15 al 17 ottobre a Strasburgo. Sarà la vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia, Dubravka Šuica, a dare il benvenuto ai 200 cittadini che arriveranno nella città alsaziana, spiega un comunicato del Parlamento europeo, e che poi cominceranno a confrontarsi. A questo gruppo è affidato il compito di proposte legate al “ruolo dell’Ue nel mondo, anche in relazione agli obiettivi e alle strategie per la sicurezza dell’Ue, la difesa, la politica commerciale, gli aiuti umanitari e la cooperazione allo sviluppo, la politica estera, la politica di vicinato e l’allargamento” oltre che di “come l’Ue dovrebbe affrontare la migrazione”. Il programma prevede un alternarsi di sessioni in plenaria nell’emiciclo del Parlamento, dove interverranno una serie di “esperti ed accademici”, e momenti in gruppi di confronto. Base di lavoro sarà il report che è stato redatto a partire dai contributi raccolti sulla piattaforma digitale multilingue.

Questo è l’ultimo dei panel dei cittadini a riunirsi. Nel fine settimana successivo (23 ottobre) a Strasburgo convergerà la plenaria della Conferenza che raccoglierà le prime indicazioni emerse. Poi a novembre i quattro panel si incontreranno nuovamente online, mentre il terzo giro di incontri previsto per i panel si svolgerà negli istituti europei di Dublino, Firenze, Varsavia e Maastricht tra dicembre e gennaio.