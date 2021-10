Germania: Andrea Anderlik nuovo direttore Caritas diocesana di Passau. Collaborazione con la Chiesa austriaca

Lascia direzione della Caritas dell’Alta Austria Andrea Anderlik, attualmente amministratrice delegata di “Caritas for Care and Care” in Alta Austria, che assumerà la carica di direttore dell’Associazione Caritas per la diocesi tedesca di Passau nell’aprile 2022. L’importante riconoscimento della professionalità di Anderlik conferma una tradizione di interscambio delle esperienze tra le Caritas dell’Austria e della Germania. “Non lascio la Caritas Alta Austria perché volevo andarmene, ma perché mi è stata offerta una nuova posizione con sfide entusiasmanti. È importante per me rimanere parte dell’organizzazione, perché il mio cuore batte per Caritas”, ha sottolineato Andrea Anderlik in un comunicato ufficiale della Caritas dell’Alta Austria. Anderlik, 47 anni, lavora per Caritas Alta Austria dal gennaio 2012. Dopo aver iniziato come direttrice della Casa di riposo per anziani Caritas Sant’Anna a Linz, nel settembre 2014 ha assunto la direzione della “Caritas per l’assistenza e la cura”. In questo ruolo, è responsabile dei servizi mobili familiari e assistenziali, delle case di riposo per anziani, delle residenze protette, delle scuole Caritas per le professioni dell’assistenza sociale, dei punti di assistenza per i familiari e dell’hospice mobile per le cure palliative. Il vescovo di Passau, mons. Stefan Oster, si è compiaciuto che la gestione dell’Associazione Caritas diocesana fosse di nuovo completa e che una donna fosse stata nominata manager per un posto di rilievo nella Chiesa di Passau. “Si sente a casa nella fede e nella vita della Chiesa ed è anche coinvolta su base volontaria in istituti con persone disabili o bisognose di cure”, ha affermato mons. Oster.