Commissione Ue: proposte “per rispondere alle difficoltà che le popolazioni dell’Irlanda del Nord stanno vivendo a causa della Brexit”

La Commissione europea ha proposto oggi “accordi su misura per rispondere alle difficoltà che le popolazioni dell’Irlanda del Nord stanno vivendo a causa della Brexit, facilitando ulteriormente la circolazione delle merci dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord”. Lo si legge in una nota appena diffusa a Bruxelles. “Ciò fa seguito alle ampie discussioni degli ultimi mesi con il governo del Regno Unito, nonché al coinvolgimento della Commissione europea nei confronti di leader politici, imprese, società civile e altre parti interessate nell’Irlanda del Nord”. La Commissione si dice “pronta ad avviare intense discussioni con il governo del Regno Unito, al fine di raggiungere quanto prima una soluzione permanente concordata congiuntamente. La Commissione lo farà in stretta collaborazione e dialogo costante con il Parlamento europeo e il Consiglio”.

Il vicepresidente Maros Šefčovič dichiara: “Ho ascoltato e interagito con le parti interessate dell’Irlanda del Nord. Le proposte di oggi sono la nostra risposta genuina alle loro preoccupazioni. Abbiamo dedicato loro molto duro lavoro per apportare un cambiamento tangibile sul campo, in risposta alle preoccupazioni sollevate dalle persone e dalle imprese dell’Irlanda del Nord. Non vediamo l’ora di impegnarci seriamente e intensamente con il governo del Regno Unito, nell’interesse di tutte le comunità dell’Irlanda del Nord”.