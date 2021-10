Terra Santa: p. Hadchity (Gerico), “qui manca tutto. Aiutateci a mandare avanti la scuola”. Da Foligno una lotteria di beneficenza

Terra Santa School, Gerico

“Qui manca tutto, la maggioranza delle famiglie è senza lavoro. Non siamo in grado di andare avanti economicamente. È difficile pensare cosa resterà della nostra fragilissima economia dopo quello che sta accadendo”: è il grido di aiuto di padre Mario Hadchity, parroco della parrocchia latina del Buon Pastore di Gerico e direttore della locale Terra Santa School, frequentata da circa 1.000 alunni. Un appello che giunge dopo che la pandemia ha provocato la chiusura della zona di Gerico impoverendo ulteriormente la vita di migliaia di persone. Moltissime famiglie non hanno più la possibilità di andare avanti e quindi anche di pagare la retta scolastica. Con la scuola sull’orlo della chiusura padre Hadchity invoca aiuto. In una lettera indirizzata all’Associazione Santo Sepolcro Foligno onlus, guidata dal presidente padre Giuseppe Battistelli, il parroco di Gerico chiede di sostenere “la nostra gente, i professori e in particolare i bambini. Ogni aiuto sarà come un bicchiere di acqua fresca narrato nel Vangelo di Matteo. Noi come piccolo gregge non possiamo fare altro che pregare per le vostre intenzioni, le vostre famiglie, parenti e amici”. La richiesta di aiuto è stata raccolta dall’associazione folignate che ha così organizzato una lotteria a premi – “Porta un sorriso ai bambini di Gerico” – finalizzata alla raccolta di fondi da inviare alla parrocchia palestinese. I biglietti sono disponibili dal 10 ottobre e l’estrazione si svolgerà il 4 dicembre ad Assisi. Significativi i premi in palio, tra questi anche un viaggio in Terra Santa e uno a Medjugorie. Informazioni e prenotazioni: www.santosepolcrofolignoonlus.it oppure telefono 393.9715743.