Lavoro: Ocse, in calo ad agosto il tasso di disoccupazione. Italia stabile al 9,3%

Il tasso di disoccupazione nell’area Ocse è sceso per il quarto mese consecutivo, seppur di poco, al 6,0% ad agosto 2021, dal 6,1% di luglio. Lo certifica oggi l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

“Sebbene il tasso rimanga di 0,7 punti percentuali al di sopra del tasso pre-pandemia a febbraio 2020 – viene spiegato –, quest’ultimo aggiornamento rappresenta una continuazione della tendenza al ribasso dal picco dell’8,8% nell’aprile 2020, ad eccezione di aprile 2021”. “Tuttavia – prosegue la nota –, occorre una certa attenzione nell’interpretare il calo del tasso di disoccupazione nell’area Ocse rispetto al picco di aprile 2020, in quanto riflette in gran parte il rientro dei lavoratori in cassa integrazione negli Stati Uniti e in Canada, dove sono registrati come disoccupati”.

Il numero di lavoratori disoccupati in tutto l’area Ocse ha continuato a diminuire (di 1 milioni) ad agosto 2021, raggiungendo 39,7 milioni, ancora 4,3 milioni al di sopra del livello di febbraio 2020.

Per quanto riguarda la zona Euro, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 7,5% ad agosto 2021, in lieve calo rispetto al 7,6% di luglio, avvicinandosi ai tassi pre-pandemia. Si sono verificati cali di 0,3 punti percentuali o più in Grecia (al 13,2%, dal 14,2% di luglio), Finlandia (al 7,2%, dal 7,8%), Spagna (al 14,0%, dal 14,5%), Lettonia (al 7,1% , dal 7,5%) e la Lituania (al 7,2%, dal 7,5%). In Italia è rimasto stabile al 9,3%; era il 9,7% a febbraio 2020 e ha raggiunto il picco (10,1%) ad aprile 2021.

Al di fuori dell’area Euro, le maggiori diminuzioni dei tassi di disoccupazione tra luglio e agosto sono state osservate in Colombia (dal 13,6% al 12,7%), Corea (dal 3,3% al 2,8%), Canada (dal 7,5% al 7,1%) e negli Stati Uniti (dal 5,4% al 5,2%), mentre lievi variazioni o nessuna variazione sono state osservate nella maggior parte degli altri Paesi, tra cui Australia (dal 4,6% al 4,5%), Giappone (2,8%), Messico (dal 4,2% a 4,1%), Polonia (3,4%) e Turchia (12,1%). Dati più recenti mostrano che a settembre 2021 il tasso di disoccupazione è ulteriormente diminuito negli Stati Uniti (al 4,8% con un calo di 0,4 punti percentuali) e Canada (al 6,9%, grazie ad un -0,2%).