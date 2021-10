Giovanni Paolo I beato: mons. Pizziolo (Vittorio Veneto), “continua ad intercedere per noi come nostro pastore”

“Attendevamo da tempo questa gioiosa notizia! Molte volte, in questi ultimi anni, mi sono sentito rivolgere la domanda: ‘Sta andando avanti la causa di beatificazione di monsignor Luciani? Quando arriverà la buona notizia?’. Finalmente la buona notizia è arrivata: la Chiesa ha riconosciuta la santità che, in modo umile e semplice, egli ha vissuto e testimoniato lungo tutta la sua vita”. Così il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, ha commentato la notizia che Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei santi a promulgare il decreto riguardante un miracolo attribuito all’intercessione di Albino Luciani.

Intervistato da “LaTenda tv”, il vescovo ha espresso “un sentimento di gioia e grande contentezza” spiegando che “quello giunto a questa tappa è un cammino seguito e auspicato con tanto desiderio da tante persone, preti e laici”.

Del suo predecessore come vescovo di Vittorio Veneto, mons. Pizziolo sottolinea l’“episcopato significativo, legato alla sua dedizione, alla sua vicinanza, alla sua umiltà ma anche all’efficacia della sua presenza e del suo modo di predicare”. E, passando in rassegna i tratti salienti della personalità di Luciani, il vescovo ha sottolineato “la sua immediatezza e la sua semplicità che come ha conquistato il mondo in 33 giorni nei quali è stato Pontefice così ha colpito tutti coloro che l’hanno conosciuto”. E poi “la sua dedizione pastorale e la sua capacità di esporre i contenuti della fede in modo semplice, da bravo catecheta”. Inoltre, è rimasta viva nel ricordo “la sua vicinanza alle persone in alcuni momenti particolarmente significativi”. “Penso ad alcune disgrazie che hanno colpito la nostra diocesi – ha spiegato mons. Pizziolo – come l’alluvione del ’66 che ha visto mons. Luciani impegnarsi a visitare le zone alluvionate oppure alcune situazioni lavorative in cui lui si è fatto presente in maniera coraggiosa e molto efficace”.

Sul significato che la prossima beatificazione può avere per la diocesi, mons. Pizziolo osserva: “C’è una presenza di uno che è in Paradiso che davanti a Dio intercede per noi come pastore di questa Chiesa. È bello poter dire che non solo abbiamo avuto mons. Luciani come vescovo ma tuttora viviamo questa relazione con lui che continua ad intercedere per noi come nostro pastore”. “Troveremo il modo per celebrarlo nella maniera più conveniente”, assicura il vescovo.

Il settimanale diocesano “L’Azione” dedicherà alla notizia della beatificazione di Papa Luciani il primo piano del numero di domenica 17 ottobre.