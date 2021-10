Scuola: Facoltà Teologica della Sardegna, venerdì un seminario sul pensiero e prassi pedagogica della beata Suor Giuseppina Nicoli

Pensiero e prassi pedagogica della beata Suor Giuseppina Nicoli durante la sua lunga attività didattica e formativa a Cagliari e Sassari saranno al centro di un seminario di studio organizzato dall’Associazione che da lei prende il nome.

L’incontro, in programma nell’aula magna della Facoltà Teologica della Sardegna, sarà guidato da Fabio Pruneri, ordinario di Storia della Pedagogia all’Università di Sassari e autore di numerosi studi e ricerche sulla storia della scuola italiana nel Novecento, con saggi riguardanti la situazione scolastica in Sardegna durante il fascismo e le problematiche delle scuole popolari soprattutto in Lombardia e nell’isola.

Titolo della relazione principale: “Insegnamenti e insegnanti al tempo della beata suor Giuseppina Nicoli”. Il seminario sarà aperto dagli interventi del preside della Facoltà, Francesco Maceri, e dal presidente dell’associazione “Beata suor Nicoli”, Franco Rana.

Suor Nicoli, ricordata a Cagliari soprattutto per aver fondato e seguito direttamente il gruppo dei “Marianelli” – “is picciocus de crobi” del primo trentennio del secolo scorso – ha promosso numerose attività formative rivolte ai bambini e alle ragazze. Suor Nicoli, morta a Cagliari il 31 dicembre 1924, è stata beatificata il 3 febbraio 2008 in piazza dei Centomila.