Parlamento Ue: Premi del cittadino europeo 2020 e 2021 al podcast le “Voci della Memori”a dell’associazione Denia e al Microbiscottificio Frolla

Il prossimo 15 ottobre, presso l’Ufficio del Parlamento europeo a Roma, saranno premiati i vincitori italiani e gli altri 8 finalisti delle edizioni 2020 e 2021 del Premio del cittadino europeo. Nel 2020 l’onorificenza è andata al podcast le “Voci della Memoria” dell’associazione Denia mentre quest’anno il Premio è stato conferito al Microbiscottificio Frolla. I 30 vincitori di tutta Europa per il 2020 e i 28 per il 2021 saranno premiati il 9 novembre a Bruxelles. Il Premio viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo “ai cittadini o ai gruppi che incoraggiano la comprensione reciproca, una maggiore integrazione tra le persone, la cooperazione transfrontaliera e promuovono i valori e i diritti fondamentali dell’Unione europea”. I finalisti ed i vincitori vengono scelti in ogni Paese da una giuria composta da eurodeputati ed esponenti della società civile. “Queste storie di impegno, queste esperienze di cittadinanza attiva – afferma il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli – traducono i valori su cui si fonda la Ue in pratiche di solidarietà e cooperazione quotidiana e testimoniano una volta di più, in questo momento in cui l’Europa sta costruendo il proprio futuro, come dai cittadini venga una spinta decisiva alla consolidazione e allo sviluppo del nostro progetto comune”.