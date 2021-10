Giovanni Paolo I beato: Istituto Toniolo, “il Papa del sorriso esprime il volto di una comunità cristiana ricca di fede”

“Una grande gioia per tutta la Chiesa, e in modo speciale per la nostra diocesi vittoriese”. È il primo commento dell’“Istituto diocesano Beato Toniolo. Le vie dei santi” alla notizia della prossima beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, attraverso le parole del presidente Stefano Zanin e del direttore scientifico Marco Zabotti. “Il Papa del sorriso esprime in beatitudine il volto di una comunità cristiana ricca di fede, speranza e carità, aperta al mondo ed eloquente per i suoi gesti di amore – affermano – e siamo proprio lieti che questo annuncio di Papa Luciani beato avvenga in questo tempo in cui l’umanità tutta ha bisogno proprio di una santità credibile, coerente e generosa, umilmente al servizio, capace di dire Dio nella vita di ogni giorno”. “Esprimiamo la nostra felicità insieme alla diocesi di Vittorio Veneto che l’ha visto negli anni ’60 guida pastorale illuminata e amata, da Papa Luciani stesso definita ‘il primo amore che non si scorda mai’ – aggiungono Zanin e Zabotti a nome del consiglio direttivo, della commissione scientifica e di tutti gli operatori culturali dell’Istituto –. E ora le vie dei santi e dei beati tra Piave e Livenza potranno annoverare un nuovo punto di riferimento di straordinario valore e richiamo per tutti coloro che vogliano seguire un cammino di scoperta e di conoscenza del territorio alle sorgenti della fede e della vita cristiana”.

“Siamo profondamente grati al cardinale pievigino Beniamino Stella per tutto il lavoro compiuto come postulatore della causa di beatificazione – aggiungo i vertici del Beato Toniolo – e ancora per essere stato il donatore che ha consentito alla diocesi di Vittorio Veneto di diventare proprietaria della casa natale di Albino Luciani, in quella comunità di Canale d’Agordo in cui proprio di recente il nostro Istituto ha rinsaldato stretti rapporti di amicizia e di cooperazione culturale con la Fondazione Papa Luciani e il Museo – Casa natale Albino Luciani Giovanni Paolo I, diretti da Loris Serafini”.