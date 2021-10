America Latina: Celam, incontro in Vaticano con il Dicastero della Comunicazione per il consolidamento della collaborazione

(Foto: Celam)

Il consolidamento di una collaborazione tra Celam e il Dicastero per la Comunicazione, in termini di comunicazione e pubblicazioni che favoriscano il posizionamento del Magistero di Papa Francesco e della Chiesa nel Continente latinoamericano e caraibico, nonché il contributo della Chiesa di questa regione ai media vaticani. È questo uno degli obiettivi delineati nell’incontro, tenutosi lunedì, tra la presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano e il Dicastero vaticano per la Comunicazione, presieduto da Paolo Ruffini. Si è trattato dell’ultimo degli incontri che la presidenza dell’organismo ecclesiale continentale ha avuto nell’ultima settimana in Vaticano.

A nome del Celam, erano presenti: il presidente, mons. Miguel Cabrejos Vidarte; il primo vicepresidente, card. Odilo Scherer; il segretario generale, mons. Jorge Eduardo Lozano; il segretario generale aggiunto, padre David Jasso; Óscar Elizalde Prada, direttore del Centro per la Comunicazione; Humberto Ortiz, direttore dell’Ufficio Progetti. Per il Dicastero, oltre a Ruffini, erano presenti il segretario, mons. Lucio Adrián Ruiz, e la direttrice teologico-pastorale, Nataša Govekar.

“Abbiamo avuto l’opportunità di presentare al orefetto e alla sua équipe i progressi del processo di rinnovamento e ristrutturazione del Celam e i progressi della prima Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi”, ha affermato mons. Cabrejos.