Paesi Bassi: “linee guida” per la fase diocesana del Sinodo. Tre temi, “celebrare, corresponsabili della missione e dialogo in Chiesa e società”

La Conferenza episcopale olandese ha inviato alle diocesi le linea guida per accompagnare la fase locale del Sinodo. “Questa guida vuole essere un punto di partenza per le discussioni che ogni diocesi organizzerà sul tema del Sinodo”, si legge sul sito dei vescovi. In tutte e sette le diocesi olandesi domenica 17 ottobre si aprirà ufficialmente il percorso di questo Sinodo con una celebrazione eucaristica. Poi si avvierà la fase di riflessione e confronto. Tra i dieci nuclei tematici indicati dalla segreteria del Sinodo per la fase preparatoria, la Conferenza episcopale olandese ne ha selezionati tre: “Celebrare”, “Corresponsabili della missione” e “Dialogare nella Chiesa e nella società”. “La scelta è stata in parte ispirata dalla preoccupazione dei vescovi olandesi per la vulnerabilità della Chiesa e del cristianesimo nel nostro Paese e nella società occidentale”, spiega la nota dei vescovi, “e dalla speranza che il cristianesimo e la Chiesa nelle nostre regioni abbiano futuro”. Nelle tre parole scelte si ritrovano anche i temi generali – communio, participatio e missio – indicati nel titolo del Sinodo. Ogni diocesi potrà affrontare i temi a partire dalle domande elaborate dalla Segreteria del Sinodo, coinvolgendo movimenti, associazioni, comitati, gruppi, singoli, a sua discrezione; se lo si desidera però si potranno discutere anche uno o più degli altri temi centrali. Da ogni diocesi dovrà nascere un documento che la Conferenza episcopale olandese farà confluire in un documento nazionale, inoltrato alla Segreteria del Sinodo dei vescovi a Roma.