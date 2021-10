Maltempo: Protezione civile, “in arrivo venti fino a burrasca forte al Centro-Sud. Allerta arancione su Calabria e Sicilia”

“Nel corso del pomeriggio di oggi, 13 ottobre, un minimo barico in ulteriore approfondimento tra la Sicilia e lo Ionio farà persistere condizioni di tempo spiccatamente perturbato sull’estremo Sud e innescherà un’intensa ventilazione, mediamente dai quadranti settentrionali, su tutto il Meridione e su buona parte del Centro”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla serata di oggi, mercoledì 13 ottobre, venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Umbria, specie sui settori appenninici, Lazio centro-settentrionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale e settori ionici”. “Mareggiate lungo le coste esposte”, precisa la Protezione civile.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 14 ottobre, su parte di Calabria e Sicilia e allerta gialla sui restanti settori delle due Regioni.