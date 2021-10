Papa Francesco: udienza, ricorda l’anniversario dell’elezione di Giovanni Paolo II

foto SIR/Marco Calvarese

“Questa settimana ricorrono l’anniversario dell’elezione di San Giovanni Paolo II e le memorie liturgiche di San Giovanni XXIII, Santa Teresa d’Ávila e Sant’Edvige di Slesia”. Lo ha ricordato il Papa, salutando al termine dell’udienza in Aula Paolo VI i pellegrini polacchi. “Le loro vite sono chiari esempi di libertà cristiana”, ha proseguito Francesco: “L’esperienza di questi Santi vi ricordi che non esiste libertà senza responsabilità e senza amore per la verità. E la più grande realizzazione della libertà è la carità, che si concretizza nel servizio”.