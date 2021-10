Iraq: Baghdad, il 30 ottobre l’apertura della fase diocesana del Sinodo. Card. Sako, “importante momento di svolta”

Card. Sako con Papa Francesco

Un invito a partecipare alla fase diocesana di preparazione del Sinodo dei vescovi sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” è stato rivolto oggi alle diocesi irachene dal patriarca caldeo, card. Louis Raphael Sako. Per il porporato si tratta di un “importante momento di svolta per accogliere e valorizzare i talenti dei laici. La Chiesa è tutto il popolo di Dio. L’augurio è che questi eventi contribuiscano a formare credenti impegnati e dediti alla vita della loro Chiesa”. Il Sinodo è stato aperto ufficialmente, lo scorso 10 ottobre, dal Papa nella basilica vaticana. Nelle diocesi sarà aperto il 17 ottobre o nei giorni seguenti, per concludersi a Roma nell’ottobre 2023 dopo essere passato attraverso la fase diocesana, nazionale e continentale. Per quanto riguarda la diocesi di Baghdad, l’appuntamento è sabato mattina 30 ottobre, alle ore 10, presso la chiesa cattedrale di san Giuseppe, nel distretto di Karrada.