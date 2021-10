Diocesi: Piacenza-Bobbio, domani apertura dell’anno pastorale e del nono centenario di fondazione della cattedrale

In occasione della solennità della dedicazione della cattedrale di Piacenza domani, giovedì 14 ottobre, avrà inizio il nuovo anno pastorale diocesano e prenderà avvio anche l’Anno giubilare per i 900 anni della fondazione della cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustina.

Alle 17.30, presso la basilica di San Francesco, il vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, presenterà e consegnerà la lettera pastorale. Poi l’assemblea si trasferirà in cattedrale dove, alle 20.30, il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, presiederà la concelebrazione eucaristica per l’apertura dell’Anno giubilare. A seguire verrà inaugurato il nuovo allestimento del Museo Kronos.