Fondazione Migrantes: Roma, al via la Consulta nazionale

Si è aperta, a Roma, con saluto di don Gianni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes, la Consulta nazionale per le migrazioni dell’Organismo pastorale dalla Cei. È seguita una breve relazione del presidente della Commissione Cei per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes, mons. Gian Carlo Perego, sul cammino sinodale della Chiesa italiana. Tra i temi al centro dell’incontro il cammino delle comunità linguistiche in Italia alla presenza dei coordinatori etnici nazionali, il prossimo corso di formazione per gli operatori pastorali dello spettacolo viaggiante, che si svolgerà a Padova dal 17 al 19 novembre, un approfondimento sugli studenti universitari in Italia e l’implementazione dei corridoi universitari affidato a Maurizio Certini, direttore del Centro studenti internazionali “Giorgio La Pira” di Firenze.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’ex presidente della Fondazione Migrantes, il vescovo ausiliare di Roma, mons. Guerino Di Tora. I membri della Consulta, in rappresentanza di tutte le regioni italiane, parteciperanno domani alla presentazione del Rapporto Immigrazione realizzato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes.