Diocesi: Faenza, giovedì sera incontro con mons. Bettazzi, unico padre conciliare vivente che partecipò al Vaticano II

È in programma per la serata di giovedì 14 ottobre, nella chiesa di Santa Maria Maddalena, a Faenza, un incontro durante il quale sarà possibile ascoltare la testimonianza di mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, unico padre ancora vivente che partecipò 60 anni fa al Concilio Vaticano II. All’incontro, con inizio alle 20.45, sarà possibile partecipare essendo in possesso di green pass.

Bettazzi, consacrato vescovo ausiliare di Bologna nel 1963, ha partecipato a tre sessioni del Concilio Vaticano II. Nel 1966 è stato nominato vescovo di Ivrea, diocesi che guidato fino al 1999. Tra gli incarichi ricoperti anche quello di presidente nazionale e internazionale di Pax Christi.