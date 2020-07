Tv2000: stasera in prima visione il docufilm “I giorni dei Barbari – Vojtassak”

Arriva in prima visione tv il docufilm “I giorni dei Barbari – Vojtaššák” di Alberto Di Giglio e Luigi Boneschi. La pellicola, in onda stasera in seconda serata su Tv2000, racconta la drammatica vicenda del vescovo slovacco Ján Vojtaššák (1877-1965). “Monsignor Vojtaššák – si legge nella nota di presentazione – fu vittima della repressione della Chiesa cattolica, e di tutte le religioni, operata tra gli anni 1940 e 1960 dal regime comunista. Sopravvissuto a 24 anni di prigionia, il vescovo, che era considerato una spia del Vaticano, subì torture terribili. Oggi è uno dei simboli della ‘Chiesa del silenzio’. È in itinere la sua causa di beatificazione”. Il docufilm, già proiettato con successo al Festival di Venezia, contiene materiali d’archivio inediti dell’Est europeo e testimonianze di studiosi dell’epoca, tra tutti la memoria storica della nazione slovacca, il card. Jozef Tomko. Mons. Vojtaššák è impersonato dall’attore Milan Kasan, che lo racconta con bravura e sensibilità.