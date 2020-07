Ennio Morricone: Fico, “vero e proprio monumento della nostra cultura, orgoglio per il Paese, compositore che ha fatto la storia del cinema mondiale”

“Se ne va un vero e proprio monumento della nostra cultura, orgoglio per il nostro Paese, un compositore che ha fatto la storia del cinema mondiale, che ci ha fatto emozionare, sognare, commuovere come pochi altri”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ricorda in un post su Facebook il maestro Ennio Morricone, scomparso la scorsa notte a Roma, all’età di 91 anni.

“Ho avuto l’onore di incontrare il maestro Ennio Morricone qualche anno fa – prosegue la terza carica dello Stato – e porterò sempre con me il ricordo di quel momento unico. La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente. Ai suoi cari tutta la mia vicinanza. Addio Maestro, ci mancherà”.