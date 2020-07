Ennio Morricone: card. Ravasi, “forse Dio gli assegnerà l’incarico per qualche partitura da far eseguire ai cori angelici”

“Sono vicino con affetto alla moglie Maria e alla famiglia nel ricordare il maestro Ennio Morricone: lo affido a Dio perché lo accolga nell’armonia celeste, forse assegnandogli l’incarico per qualche partitura da far eseguire ai cori angelici”. Così il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, ricorda in un tweet Ennio Morricone, morto nella notte a Roma, all’età di 91 anni.

Sempre in un tweet, il porporato ricorda inoltre l’ultimo “incontro festoso” con il maestro Morricone, il 15 aprile 2019, quando gli consegnò a nome di Papa Francesco la Medaglia d’oro del Pontificato.