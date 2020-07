Diocesi: Caltanissetta, donazione da Taiwan per sostenere le iniziative della Caritas

Una donazione da parte della Repubblica di Taiwan è stata consegnata al vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto. A rappresentarla il deputy counselor C. H. Cho dell’ambasciata di Taiwan presso la Santa Sede, per sostenere le opere di contrasto al disagio economico, acutizzato dalla pandemia, attraverso la Caritas diocesana.

Dopo le 200.000 mascherine, già distribuite a tutte le diocesi siciliane e alle parrocchie della diocesi per le persone e le famiglie in difficoltà, questa seconda donazione “consolida il rapporto di amicizia solidale che la Repubblica di Taiwan ha voluto intrecciare con la nostra diocesi, avendone apprezzato le molteplici attività di sostegno economico, alimentare e di opportunità lavorative che, attraverso la Caritas, hanno raggiunto in questi mesi oltre 500 famiglie e migliaia di soggetti fragili in tutti i comuni della diocesi più interna della Sicilia”, scrive il vicario generale, mons. Giuseppe La Placa.

Dopo l’incontro con il vescovo Russotto, durante il quale sono emersi i molteplici rapporti internazionali degli interventi missionari della diocesi (in Albania, Uganda, Tanzania, Grecia e Taiwan), Cho ha visitato l’Emporio della solidarietà gestito dalla Caritas nissena, dove ha potuto osservare l’attività solidale diocesana, anche la più recente iniziativa “U Panaru” della solidarietà, che sta collegando in un circuito unitario produttori e consumatori dell’economia locale con numerose imprese del territorio che forniscono a prezzo ribassato prodotti alimentari a km zero per i pacchi spesa che vanno alle famiglie in difficoltà. Cho ha approfondito con il direttore della Caritas Giuseppe Paruzzo e il suo staff i vari aspetti del progetto di interventi solidali attivi nel territorio, sottolineando il desiderio di Taiwan di essere “vicina all’impegno della Chiesa nissena, con un sostegno concreto e discreto, e con autentica affettuosa attenzione alle situazioni di drammatico disagio che le nostre comunità stanno attraversando”.