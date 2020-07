Papa Francesco: Bruni, l’8 luglio celebra una messa per l’anniversario del viaggio a Lampedusa

Mercoledì prossimo, 8 luglio, alle 11, nell’anniversario della sua visita a Lampedusa nel 2013, Papa Francesco celebrerà la messa nella cappella di Casa Santa Marta. A dichiararlo ai giornalisti è oggi il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Vista la situazione sanitaria – informa il portavoce vaticano – alla messa parteciperà solo il personale della Sezione Migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale”. La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta televisiva da Vatican Media e in streaming sul sito di Vatican News.