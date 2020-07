Infanzia e adolescenza: reti promotrici del documento “educAzioni”, oggi ricevute dal premier Conte. Proposta collaborazione per piano organico

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, e il vice-ministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, hanno incontrato oggi una delegazione delle nove reti impegnate nel campo dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che il 17 giugno scorso avevano presentato il documento “educAzioni: cinque passi per contrastare la povertà educativa e promuovere i diritti delle bambine, dei bambini e degli e delle adolescenti”.

Al premier e ai ministri presenti la delegazione ha posto la necessità di definire “un piano strategico nazionale sull’infanzia e l’adolescenza, a partire dall’urgenza di considerare i diritti delle bambine e dei bambini, delle e degli adolescenti come condizione necessaria per lo sviluppo per il Paese”. È stato inoltre chiesto “un impegno concreto per l’attuazione di politiche educative per la fascia 0-6 anni, in particolare quelle per la fascia 0-3, un’azione nazionale di contrasto al fallimento formativo e alla povertà educativa, a partire dal rapporto tra scuola e territorio, e la destinazione del 15% degli investimenti per la ripresa all’educazione con un metodo di spesa attento alle disuguaglianze territoriali e infra-territoriali”.

“Il presidente Conte – si legge in una nota – ha espresso sintonia con le riflessioni e le richieste poste dalla delegazione, riconoscendone il valore strategico e concordando sul fatto che investire sulla scuola non rappresenta una spesa ma un investimento necessario per il futuro e il rilancio del Paese. Ha pertanto evidenziato una condivisione degli intenti con il documento e ha invitato le nove reti a collaborare fattivamente sin da subito alla definizione progettuale delle linee programmatiche che l’Italia presenterà all’Unione europea nell’ambito di Next Generation Eu”.

Le reti firmatarie del documento “educAzioni” sono Alleanza per l’infanzia, Appello della società civile per la ricostruzione di un welfare a misura di tutte le persone e dei territori, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile–Asvis, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza–Cnca, Forum disuguaglianze e diversità – ForumDD, Forum Education, #GiustaItalia Patto per la ripartenza, Gruppo Crc, Tavolo Saltamuri.