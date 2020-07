Coronavirus Covid-19: in America Latina e Caraibi verso i tre milioni di casi e quasi 130mila morti

(Foto ANSA/SIR)

Si avvia a superare i tre milioni (cosa che accadrà verosimilmente in un paio di giorni) il numero di contagi nell’area dell’America Latina e Caraibi, con quasi 130mila morti. Nel corso del fine settimana i numeri hanno continuato a crescere in Brasile (ieri circa 26mila nuovi casi), in Cile e in Perù (superati i 300mila contagi e i 10mila morti), ma anche in Colombia e nei Paesi dell’America Centrale.

Secondo una ricognizione del Sir sui dati relativi a domenica 5 luglio, il totale dei casi di contagio accertati è salito a 2 milioni 928.958, mentre le vittime sono 128.302.

Questi i dati relativi ai singoli Paesi: Brasile 1.604.585 e 64.900, Perù 302.718 e 10.589, Cile 295.532 e 6.308, Messico 256.848 e 30.639, Colombia 117.110 e 30.639, Argentina 77.815 e 1.507, Ecuador 61.535 e 4.769, Bolivia 39.297 e 1.434, Panama 38.149 e 747, Repubblica Dominicana 37.425 e 794.