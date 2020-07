Diocesi: Acireale, appaltati i lavori di manutenzione straordinaria della parrocchia Santa Tecla

Stipulato, stamani, nella Curia di Acireale, un contratto d’appalto tra la parrocchia Santa Tecla, nella persona del suo legale rappresentante don Alfredo D’Anna, e la ditta che eseguirà lavori di manutenzione straordinaria, in quanto la chiesa necessita di interventi urgenti. Lo comunica la diocesi acese, riferendo che alla presenza del vicario generale, mons. Giovanni Mammino, e del direttore dell’Ufficio dei Beni culturali ecclesiastici, don Angelo Milone, si è approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento nella chiesa parrocchiale. Prevede il rifacimento del prospetto esterno, l’impermeabilizzazione e pavimentazione del ballatoio e terrazzino della canonica, la manutenzione del campanile con rifacimento della intelaiatura in legno e collocamento di rete e successiva intonacatura.

Il progetto ha ricevuto il parere della Soprintendenza ai Beni culturali di Catania. Il costo previsto sarà di 55.617,39 euro. L’intervento edilizio è stato finanziato in parte dalla Conferenza episcopale italiana, con i fondi dell’8xmille, e per la parte restante con fondi della parrocchia.