Ennio Morricone: Franceschini (min. Cultura), “musicista di raffinata bravura”. Sassoli (pres. Europarlamento), “maestro di emozioni”

“Un giorno triste per la cultura, con Ennio Morricone ci lascia uno dei grandi maestri italiani, un musicista di raffinata bravura che con le sue melodie ha saputo emozionare e far sognare il mondo intero che lo ha ricambiato con i più importanti premi e riconoscimenti, a partire dagli Oscar per le sue leggendarie colonne sonore”. Così il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ricorda Ennio Morricone, scomparso la scorsa notte a Roma.

“Ho avuto la fortuna di incontrarlo e non scorderò quell’energia e quella forza che era capace di trasmettere anche con il solo sguardo. Sono vicino ai familiari in questa triste giornata”, ha concluso il ministro.

Anche il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha voluto dare il suo su “addio” ad Ennio Morricone, ricordato “come artista sublime. Maestro di emozioni”.