Ennio Morricone: Casellati, “grande poeta della contemporaneità, continuerà ad essere colonna sonora di un’Italia che ha conquistato il mondo con la musica”

(Foto: Senato della Repubblica)

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Ennio Morricone che è stato e continuerà ad essere la colonna sonora di un’Italia che ha conquistato il mondo con la forza della musica”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ricorda il maestro Ennio Morricone, scomparso la scorsa notte a Roma, all’età di 91 anni.

“Le sue composizioni dalla straordinaria capacità rappresentativa – prosegue la seconda carica dello Stato – ci hanno trasportato in mondi fantastici dove le note diventano parole e immagini e racconto di storie di valore universale”. “Compositore multiforme e curioso, ha fatto della ricerca e sperimentazione musicale la sua ragione d’essere, considerando riconoscimenti e successo non come un punto di arrivo, ma di partenza”, prosegue la presidente del Senato. “Ricordo con grande affetto la commozione di Ennio Morricone lo scorso 11 gennaio, nell’Aula di Palazzo Madama, quando ha ricevuto il premio ‘Genio ed eccellenza italiana nel mondo’. Un grande poeta della contemporaneità, ha sempre saputo preservare la sua umanità, il suo amore per la famiglia e il legame con la sua adorata città, Roma”, conclude Casellati.